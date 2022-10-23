Москва, , 18:44 — REGNUM 23 октября в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» футбольный клуб «Спартак» в матче 14 тура Мир Российской Премьер-лиги сезона 2022/23 одержал крупную победу над подмосковными «Химками» со счетом 5:0.

Шамар Николсон Алексей Колчин © ИА REGNUM

Забитыми мячами в составе «красно-белых» отметились Михаил Игнатов (2’), Шамар Николсон (18’, 63’ Александр Соболев), Павел Мелеин (83’ Даниил Зорин) и Павел Маслов (89’). Желтые карточки получили Александр Ломовицкий, Георгий Джикия, Александр Руденко и Денис Глушаков. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Артемом Любимовым.

Составы команд:

«Спартак»: Селихов, Классен, Джикия (Чернов, 76’), Маслов, Денисов, Зиньковский (Мелешин, 76’), Игнатов (Зорин, 65’), Зобнин, Пруцев, Соболев, Николсон (Шитов, 85’).

«Химки»: Гудиев, Чежия, Никитин, Ломовицкий, Зуев (Кухарчук, 86’), Глушаков, Магомедов (Казанцев, 72’), Гулиев, Руденко (Долгов, 72’), Главчич (Боженов, 72’), Мирзов (Садыгов, 72’).

«Спартак», одержав девятую победу в сезоне и набрав 29 очков, обошел «Ростов» и ЦСКА и поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Химками» с девятью очками остались на 15 позиции.