Лондон, , 18:36 — REGNUM 23 октября в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Арена» футбольный клуб «Тоттенхэм» под руководством Антонио Конте в матче 13 тура Английской Премьер-лиги 2022/23 сыграет с «Ньюкаслом». Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени.

Гарри Кейн Дарья Антонова © ИА REGNUM

Стартовые составы команд:

«Тоттенхэм»: Уго Льорис, Эрик Дайер, Эмерсон, Давинсон Санчес, Клеман Лангле, Райан Сессеньон, Оливер Скипп, Ив Биссума, Родриго Бентанкур, Сон Хын Мин, Харри Кейн.

«Ньюкасл»: Ник Поуп, Киран Триппьер, Свен Ботман, Фабиан Шер, Дэн Бюрн, Джо Уиллок, Шон Лонгстафф, Бруно Гимарайнс, Жоэлинтон, Каллум Уилсон, Мигель Алмирон.

На матч назначена бригада арбитров во главе с Джарредом Джиллеттом. Ассистенты главного судьи — Саймон Лонг и Ричард Уэст. Резервный арбитр — Стюарт Аттуэлл.