Вашингтон, 23 октября, 2022, 18:34 — ИА Регнум. Соединенные Штаты не поставят киевскому режиму большое количество РСЗО HIMARS из-за ограниченных производственных мощностей, сообщает The New Yorker со ссылкой на источник в Пентагоне.

pentagon.mil РСЗО HIMARS

«Мы сразу сказали: «Вы не получите много таких систем». …Потому что их просто нет в неограниченном количестве на планете Земля», — пишет газета.

По данным специалистов, Киев расходует более пяти тысяч ракет в месяц. Вместе с тем производитель этих РСЗО — Lockheed Martin производит в общей сложности девять тысяч ракет в год.