Пхеньян, 23 октября, 2022, 18:27 — ИА Регнум. Председателя КНР Си Цзиньпина с переизбранием на пост генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая поздравил лидер КНДР Ким Чен Ын. Об этом 23 октября сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

U.S. Department of State Ким Чен Ын

Руководитель КНДР выразил уверенность, что «новых блестящих побед» на пути «развития социализма с китайской спецификой» достигнет народ Китая под руководством Си Цзиньпина.

Как передавало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с переизбранием на пост генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая.