Бирмингем, Великобритания, , 18:19 — REGNUM 23 октября в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк» футбольный клуб «Астон Вилла» в матче 13 тура Английской Премьер-лиги сезона 2022/23 одержал крупную победу над «Брентфордом» со счетом 4:0.

Футбол John Fischer

Забитыми мячами в составе команды из Бирмингема отметились Леон Бэйли (2’ Дуглас Луис), Дэнни Ингз (7’ Леон Бэйли, 14’ пенальти) и Олли Уоткинс (59’). Единственную желтую карточку на 35 минуте получил Дэнни Ингз.

«Астон Вилла», одержав третью победу и набрав 12 очков, поднялся на 14 позицию в турнирной таблице Английской Премьер-лиги. «Брентфорд» с 14 очками опустился на десятую строчку.