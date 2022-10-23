Жителей Москвы предупредили об ухудшении видимости из-за тумана
Москва, 23 октября, 2022, 18:08 — ИА Регнум. Туман с ухудшением видимости до 300—500 м ожидается в Москве до утра 24 октября, сообщает столичное ГУ МЧС.
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Туман на дороге
«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие один-два часа, с сохранением до утра 24 октября, местами в Москве ожидается туман с ухудшением видимости до 300—500 м», — сообщили в ведомстве.
Жителям Москвы рекомендовали не оставлять детей без присмотра, а водителям избегать внезапных маневров на дороге.