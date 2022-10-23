Москва, , 18:07 — REGNUM На 89-м году жизни скончалась оперная певица, народная артистка РСФСР Галина Писаренко. Об этом 23 октября сообщается в группе Московского академического музыкального театра (МАМТ) им. Станиславского и Немировича-Данченко в социальной сети «ВКонтакте».

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«Сегодня (23 октября) ушла из жизни… ведущая солистка оперной труппы Музыкального театра… Галина Алексеевна Писаренко (1934 — 2022), — говорится в сообщении. — … Выражаем соболезнования близким, коллегам и всему оперному цеху, в связи с невосполнимой утратой».

Причины смерти не сообщаются.

Отметим, что с 1961 по 1990 годы Галина Писаренко проработала в труппе Музыкального театра, после чего перешла в театр «Новая опера». Кроме того, она с 1976 года преподавала в Московской консерватории и была признана одним из лучших современных педагогов по вокалу.