Саутгемптон, Великобритания, , 17:55 — REGNUM Лондонский «Арсенал» не смог обыграть «Саутгемптон» в матче 13 тура Английской Премьер-лиги сезона 2022/23. Встреча, проходившая 23 октября в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэрис», завершилась со счетом 1:1.

ФК «Арсенал»

Первый мяч на 11 минуте встречи забил хавбек сборной Швейцарии Гранит Джака после передачи Бена Уайта — 0:1. На экваторе второго тайма Стюарт Армстронг восстановил равновесие в счете — 1:1. Желтые карточки получили Букайо Сака, Тео Уолкотт и Лянко Войнович.

Составы команд:

«Саутгемптон»: Базуну, Войнович, Чалета-Цар, Перро, Салису, Уорд-Прауз, Армстронг (Эдойзе, 80’), Эльюнусси, Диалло, Арибо (Адамс, 73’), Армстронг (Уолкотт, 73’).

«Арсенал»: Рэмздейл, Уайт (Тирни, 71’), Габриэл, Салиба, Томиясу, Парти, Сака, Эдегор (Виейра, 83’), Мартинелли (Нкетиа, 71’), Джака, Жезус.

«Арсенал», набрав 28 очков, остался на первом месте в турнирной таблице Английской Премьер-лиги. «Саутгемптон» с 12 очками поднялся на 15 позицию.