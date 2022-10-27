Анджей Ротманн, 27 октября 2022, 09:47 — REGNUM Никакой «неизменности границ в Европе», о которой так любят поговорить в Брюсселе и Страсбурге, не существует в природе; и дело даже не в «прецеденте Косова», хотя он — самая яркая антитеза лицемерной лжи евробюрократов. В Европе разделилась Чехословакия, развалилась Югославия, распался СССР, вот-вот из-под власти Мадрида уйдёт Каталония и едва удерживается в составе Великобритании Шотландия. Всё это говорит о том, что ничего «навеки» в реальном мире, а тем более в политике, не существует. Сегодня нам твердят о незыблемости границ территории бывш. УССР, имея в виду референдумы в Новороссии, а завтра нам скажут о «закономерном развале целостности территорий бывш. УССР» — если и когда евробюрократы решат, что воссоединение западных территорий бывш. УССР с Польшей, Закарпатья с Венгрией, а Буковины с Румынией заблокировать не удастся, по известной максимуме — «если разврат не удалось предотвратить, необходимо его возглавить». Политика — искусство возможного, старик Бисмарк знал, о чём говорил…

Адриан Каплун. Львов. 1946 то
Адриан Каплун. Львов. 1946 то

Поэтому неизбежный раздел территорий бывш. УССР рано или поздно поставит перед официальной Варшавой целый ряд животрепещущих вопросов, которые необходимо будет решать. И возможный киевский автономизм — всего лишь один из них. Один из них, но самый болезненный, и решать его надо будет в первую очередь.

Что может стать почвой для такого движения? Прежде всего действия польских властей. Раз и навсегда всем чиновникам Польши, всем полицейским, судьям, прокурорам, всему государственному аппарату Речи Посполитой необходимо вбить в подкорку одну простую максиму: «Они такие же, как мы». Никакой дискриминации в отношении галичан и волынян, своею волею пожелавших стать частью Польши, не может быть в принципе, и любое её проявление должно караться быстро, беспощадно и неотвратимо. Любой польский чиновник на уровне подсознания должен нести в себе эту максиму. Они такие же, как мы.

Георгий Кибардин. Варшава. Театральная площадь. 1944
Георгий Кибардин. Варшава. Театральная площадь. 1944

Но это не всё. Другой стороной этой же проблемы может стать излишняя опека по отношению к новым гражданам нашей республики, абсолютно ненужная демонстрация заботливости, которая может породить у них чувство своей исключительности. Никакой исключительности! Они такие же, как мы! Никаких привилегий по праву места жительства, ничего сверх того, что государство обязано предоставить любому гражданину Польши — ничего, что может хотя бы намекнуть на некую первосортность галичан и волынян по отношению к кракусам, варшавянам или шленжакам. Ничего! Они такие же, как мы!

Эта максима прекрасным образом нивелирует любые попытки каких бы то ни было политических сил «поиграть в автономию» — без опоры на местное население эти попытки провалятся с треском. Но оставлять без внимания их тоже не следует, пресекая на корню любые позывы безответственных политиков разыграть карту территорий бывш. УССР, причём пресекая жёстко и быстро.

Игры в автономизм будут — увы, это неизбежность. Как долго это продлится и как глубоко затронет население новых воеводств, зависит прежде всего от варшавских политиков. Если они сразу и без экивоков примут новых граждан в качестве равных — тем скорее автономистские игрища утратят смысл. И наоборот, если Варшава решит поиграть в «галицкую (волынскую) исключительность», жди беды — автономисты получат обильную жатву на новых землях.

Закон должен быть един и для поляков, и для галичан с волынянами. И максима «они такие же, как мы» должна незримо витать в каждом нашем государственном учреждении. Только в этом случае новые земли на Востоке станут для нас Польшей…

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