Лондон, 23 октября, 2022, 17:47 — ИА Регнум. Бывший глава МВД Великобритании Суэлла Браверман поддержала бывшего главу минфина Риши Сунака в качестве кандидата на пост премьер-министра Британии, сообщает 23 октября Telegraph.

Ministry of Housing, Communities & Local Government Риши Сунак

«Я хочу, чтобы лидер нашей партии и нашей страны вселял надежду на лучшее будущее и поднимал наш дух. И мне нужен лидер, который наведет порядок в нашем доме и будет твердой, осторожной рукой держать штурвал. Этот человек для меня — Риши Сунак», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября экс-глава британского минфина Риши Сунак выдвинул свою кандидатуру на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра страны.

Читайте также: Риши Сунак выдвинул свою кандидатуру на пост премьер-министра Британии