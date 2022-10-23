Миасс, Челябинская область, 23 октября, 2022, 17:55 — ИА Регнум. В Миассе Челябинской области бизнесмена задержали за обман земляков на общую сумму почти 7 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба южноуральского главка МВД.

(сс) bssmadeit Телефонный мошенник

Установлено, что этот гражданин предлагал людям заработать, участвуя финансово в его бизнесе. Но в итоге граждане не получали ни товара, ни денег.

По данным следователей, этот гражданин может быть причастен к обману семерых человек. Сейчас злоумышленник находится в изоляторе.