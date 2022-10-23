Иркутск, , 17:28 — REGNUM В Ленинском районе Иркутска ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) муниципального характера из-за крушения военного самолета Су-30. Такое решение принял мэр города Руслан Болотов. Об этом 23 октября сообщила пресс-служба администрации города.

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«Болотов… ввел на территории Ленинского округа режим ЧС муниципального характера», — отмечается в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 23 октября глава ГУ МЧС по Иркутской области Вячеслав Федосеенко сообщил, что в Иркутске завершены аварийно-спасательные работы на месте падения Су-30.

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