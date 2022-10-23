Иркутск, , 17:27 — REGNUM В иркутском доме, на который упал истребитель Су-30, проживает пять человек, в момент ЧП их не было дома. Об этом 23 октября сообщил мэр Иркутска Руслан Болотов.

«В нем проживают пять человек. В момент трагедии их не было дома», — написал он.

По его словам, людям будет предложено временное размещение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Иркутске потерпел крушение во время испытательного полёта самолёт Су-30.

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