Донецк, 23 октября, 2022, 17:14 — ИА Регнум. Город Макеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли боевики ВСУ. Об этом 23 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

U.S.Army ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 17:00 — населенный пункт Орловка — населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре снаряда калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 23 октября в представительстве ЛНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики обстреляли Еленовку из артиллерии.