Москва, 23 октября, 2022, 17:09 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе телефонных переговоров с главой минобороны Великобритании Беном Уоллесом довел озабоченности по поводу возможных провокаций Киева с применением «грязной бомбы». Об этом 23 октября сообщили в Минобороны России.

Официальное интернет-представительство президента России Сергей Шойгу

«Шойгу довел до британского коллеги озабоченность по поводу возможных провокаций со стороны [киевского режима] с применением «грязной бомбы», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 23 октября Шойгу провёл телефонные разговоры с главами минобороны Турции и Франции.

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