Донецк, , 17:00 — REGNUM В результате обстрела Ясиноватой в Донецкой Народной Республики (ДНР) со стороны ВСУ пострадали две мирные жительницы. Об этом 23 октября сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«По улице Ломоносова ранена женщина 1951 года рождения, — говорится в сообщении. — По улице Днепропетровской ранение получила женщина 1955 года рождения».

Как передавало ИА REGNUM, 23 октября в представительстве ЛНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики обстреляли Ясиноватую натовскими снарядами.