Донецк, 23 октября, 2022, 17:00 — ИА Регнум. В результате обстрела Ясиноватой в Донецкой Народной Республики (ДНР) со стороны ВСУ пострадали две мирные жительницы. Об этом 23 октября сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«По улице Ломоносова ранена женщина 1951 года рождения, — говорится в сообщении. — По улице Днепропетровской ранение получила женщина 1955 года рождения».

Как передавало ИА REGNUM, 23 октября в представительстве ЛНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики обстреляли Ясиноватую натовскими снарядами.