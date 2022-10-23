Белград, 23 октября 2022, 16:49 — REGNUM Размещение 101-й воздушно-десантной дивизии сухопутных войск США в Румынии приближает резкое обострение ситуации, которое можно назвать идеальным штормом. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.
По его словам, стороны придерживаются противоположных позиций, и никто не собирается уступать.
Напомним, ранее телеканал СBS сообщил, что в случае дальнейшей эскалации конфликта или нападения на одну из стран НАТО 101-я воздушно-десантная дивизия Сухопутных войск США, которая дислоцирована на территории Румынии, готова зайти на территорию б. УССР.
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