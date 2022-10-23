Белград, 23 октября, 2022, 16:49 — ИА Регнум. Размещение 101-й воздушно-десантной дивизии сухопутных войск США в Румынии приближает резкое обострение ситуации, которое можно назвать идеальным штормом. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия США

«Мы приближаемся к тому, что я назвал идеальным штормом. Достаточно посмотреть, с какими силами сейчас Россия входит на [территорию б. УССР]. Когда вы видите, что американцы прислали свое абсолютно самое лучшее подразделение, привезли его в Румынию, в нескольких километрах от границы с [б. УССР], тогда вам становится ясно, что нас ждет, дойдет ли до прямого столкновения или нет», — цитирует его агентство TANJUG.

По его словам, стороны придерживаются противоположных позиций и никто не собирается уступать.

Напомним, ранее телеканал СBS сообщил, что в случае дальнейшей эскалации конфликта или нападения на одну из стран НАТО 101-я воздушно-десантная дивизия Сухопутных войск США, которая дислоцирована на территории Румынии, готова зайти на территорию б. УССР.

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