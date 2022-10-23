Иркутск, 23 октября, 2022, 16:46 — ИА Регнум. В Иркутске завершены аварийно-спасательные работы на месте падения военного самолета Су-30. Об этом 23 октября сообщил глава ГУ МЧС по Иркутской области Вячеслав Федосеенко, заявление которого обнародовала пресс-служба губернатора Иркутской области.

24.mchs.gov.ru Пожарные

«Все работы по аварийно-спасательным работам и по тушению пожара завершены, — сказал Федосеенко. — Объект передан Следственному комитету».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Иркутске потерпел крушение во время испытательного полёта самолёт Су-30.