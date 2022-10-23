Москва, , 16:23 — REGNUM Почти 20 авиарейсов отменено и задержано в воздушных гаванях Москвы. Об этом 23 октября свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Самолет manolofranco

Так, по состоянию на 16:21 мск в аэропорту «Внуково» задержано четыре авиарейса, еще два отменено; в аэропорту «Шереметьево» задержано четыре авиарейса, еще пять отменено; в аэропорту «Домодедово» задержано четыре авиарейса.

В аэропортах Москвы не сообщаются причины задержки и отмены авиарейсов.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре России сообщили, что 23 октября в Москве и Московской области ожидается облачная погода с небольшим дождём.