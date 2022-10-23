Елена Миронова, 23 октября 2022, 17:13 — REGNUM Провокацию с подрывом так называемой «грязной бомбы» — маломощного ядерного боеприпаса — готовит на территории б. УССР нацистский режим Киева. Об этом 23 октября сообщает РИА Новости со ссылкой на несколько источников.
По информации источников, итогом провокации должно стать обвинение России в применении оружия массового уничтожения в конфликте на территории б. УССР и запуск мощной антироссийской кампании. Также источники сообщают место изготовления «грязной бомбы» — Восточный горно-обогатительный комбинат в городе Желтые Воды Днепропетровской области. Создаётся она совместно с Киевским институтом ядерных исследований. Работы по воплощению в жизнь чудовищной провокации уже вышли на стадию завершения.
Ещё отмечается, что по поручению главы киевского режима Владимира Зеленского сотрудники его офиса ведут негласные контакты с представителями Великобритании о возможной передаче Киеву компонентов ядерного оружия.
«Источники, заслуживающие доверия». Баба Галя с соседнего подъезда? Гадалки? Ясновидящая?» — иронизирует Дмитрий Е.
Однако большинство комментаторов новости восприняли данные источников всерьёз, так как и ранее сообщалось в СМИ о подготовке киевскими неонацистами «грязной бомбы» с согласия коллективного Запада.
«Все страшнее и страшнее, тем более когда Зеленский на всех углах призывает к тому, что, когда РФ использует ядерное оружие, всему миру не останавливаться», — напомнил Рамен Н.
«Сами себе злобные Буратины. Нагадить в свои же шаровары и потом орать, какие они бедные, несчастные», — Марина Т.
«Это же какая подлость-то? Свой народ перемочить хотят. Ох, уж эта скользкая «снежная дорожка». Наверняка провокация будет в восточной части страны. Нет слов», — возмущается Иван Г.
Также большинство комментаторов требует конкретных действий от российских силовиков, задавая из поста в пост один и тот же вопрос — «если известно, где идет подготовка, то почему не уничтожить все эти объекты сразу».
«Надо нанести превентивный удар «Кинжалами» по объектам, где «варят» эти «грязные» бомбы. Главное не тянуть с этим, в такой обстановке нам не до шуток», — требует Альберт О.
«Чего ждём?! Это вполне ожидаемо со стороны Зеленского и его английских кукловодов. Долбанут, и официально начнётся третья мировая», — указывает Мари З.
«Неужели эти грязные провокаторы решатся на такое? Тогда действительно откроется ящик Пандоры», — недоумевает Борис В.
Некоторые участники обсуждения жуткой новости полагают, что и после сброса «грязной бомбы» неонацисты из Киева не успокоятся.
«К сожалению, это война на истребление. Запад вцепился в РФ и не отпустит. Войне не дадут затихнуть и прекратиться. Будут постоянные эскалации посредством поставок новых вооружений и всевозможных провокаций. Я думаю, что если ВСУ не добьется успехов на фронте, то будут поставки ракет с дальностью до 300 км и поставки самолётов. Плюсом введут ограниченный континент НАТО, но не под эгидой НАТО, а после провокаций под флагом какой-нибудь страны», — полагает комментатор А. С.
«Зеленский не собирается жить на [бывш. УССР], поэтому и отжигает покруче инквизиторов. Сам не верит в свою победу, поэтому оставит России выжженную землю», — поддерживает его Пётр О.
«Людоеды доедают свою страну, а остатки отравят, обрекая людей на мучительное вымирание», — подытожил Дмитрий З.