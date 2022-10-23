23 октября 2022 | Время чтения 2 мин

Новость о готовящемся применении киевскими неонацистами маломощного ядерного боеприпаса на территории бывш. УССР встревожил жителей России. Свои опасения и мысли они высказали в социальной сети "ВКонтакте".

Елена Миронова, , 17:13 — REGNUM Провокацию с подрывом так называемой «грязной бомбы» — маломощного ядерного боеприпаса — готовит на территории б. УССР нацистский режим Киева. Об этом 23 октября сообщает РИА Новости со ссылкой на несколько источников.

Орёл Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По информации источников, итогом провокации должно стать обвинение России в применении оружия массового уничтожения в конфликте на территории б. УССР и запуск мощной антироссийской кампании. Также источники сообщают место изготовления «грязной бомбы» — Восточный горно-обогатительный комбинат в городе Желтые Воды Днепропетровской области. Создаётся она совместно с Киевским институтом ядерных исследований. Работы по воплощению в жизнь чудовищной провокации уже вышли на стадию завершения.

Ещё отмечается, что по поручению главы киевского режима Владимира Зеленского сотрудники его офиса ведут негласные контакты с представителями Великобритании о возможной передаче Киеву компонентов ядерного оружия.

«Источники, заслуживающие доверия». Баба Галя с соседнего подъезда? Гадалки? Ясновидящая?» — иронизирует Дмитрий Е.

Однако большинство комментаторов новости восприняли данные источников всерьёз, так как и ранее сообщалось в СМИ о подготовке киевскими неонацистами «грязной бомбы» с согласия коллективного Запада.

«Все страшнее и страшнее, тем более когда Зеленский на всех углах призывает к тому, что, когда РФ использует ядерное оружие, всему миру не останавливаться», — напомнил Рамен Н.

«Сами себе злобные Буратины. Нагадить в свои же шаровары и потом орать, какие они бедные, несчастные», — Марина Т.

«Это же какая подлость-то? Свой народ перемочить хотят. Ох, уж эта скользкая «снежная дорожка». Наверняка провокация будет в восточной части страны. Нет слов», — возмущается Иван Г.

Также большинство комментаторов требует конкретных действий от российских силовиков, задавая из поста в пост один и тот же вопрос — «если известно, где идет подготовка, то почему не уничтожить все эти объекты сразу».

«Надо нанести превентивный удар «Кинжалами» по объектам, где «варят» эти «грязные» бомбы. Главное не тянуть с этим, в такой обстановке нам не до шуток», — требует Альберт О.

«Чего ждём?! Это вполне ожидаемо со стороны Зеленского и его английских кукловодов. Долбанут, и официально начнётся третья мировая», — указывает Мари З.

Сеятель. Зеленский Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

«Неужели эти грязные провокаторы решатся на такое? Тогда действительно откроется ящик Пандоры», — недоумевает Борис В.

Некоторые участники обсуждения жуткой новости полагают, что и после сброса «грязной бомбы» неонацисты из Киева не успокоятся.

«К сожалению, это война на истребление. Запад вцепился в РФ и не отпустит. Войне не дадут затихнуть и прекратиться. Будут постоянные эскалации посредством поставок новых вооружений и всевозможных провокаций. Я думаю, что если ВСУ не добьется успехов на фронте, то будут поставки ракет с дальностью до 300 км и поставки самолётов. Плюсом введут ограниченный континент НАТО, но не под эгидой НАТО, а после провокаций под флагом какой-нибудь страны», — полагает комментатор А. С.

«Зеленский не собирается жить на [бывш. УССР], поэтому и отжигает покруче инквизиторов. Сам не верит в свою победу, поэтому оставит России выжженную землю», — поддерживает его Пётр О.

«Людоеды доедают свою страну, а остатки отравят, обрекая людей на мучительное вымирание», — подытожил Дмитрий З.