23 октября 2022 | Время чтения 4 мин

В Тбилиси ждут завершения кризиса с б. УССР. Тогда в Грузии и будут принимать важные для себя решения. Пока же она отбивается от атак Киева и стоящего за ним коллективного Запада, пытаясь выжать из этой ситуации максимум плюсов, лавирует между ловушками внешнеполитических угроз.

Станислав Тарасов, , 17:21 — REGNUM На Грузию продолжают оказывать давление сазу с двух направлений — со стороны коллективного Запада и киевского неонацистского режима. Так, американский конгрессмен, сопредседатель группы поддержки Грузии в Конгрессе США Адам Кинзингер призвал «вдохновиться» примером действующего на территории б. УССР «Грузинского легиона» и «изгнать российское влияние» из грузинского правительства и общества». В свою очередь с выпадом в адрес Тбилиси выступил советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович. Он заявил о «пророссийском» грузинском правительстве, которое якобы неспособно принимать решения, и пообещал «спасти Грузию, а затем и Армению с Молдавией, проецируя туда силу» — военных, которым «всегда найдется работа на постсоветском пространстве». Чуть ранее глава парламентской фракции «Слуга народа» этнический грузин Давид Арахамия выступил с призывом к грузинам провести «деолигархизацию в стране», то есть свергнуть власть «Грузинской мечты», и пообещал им помощь «со стороны Киева». При этом МИД киевского режима проинформировал Евросоюз и США о том, что «за поддержку России» Киев ввел санкции против членов семьи Бидзины Иванишвили, основателя «Грузинской мечты».

Киевский террористический режим Иван Шилов © ИА REGNUM

Тбилиси отреагировал соответственно. Нынешний глава «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе обвинил киевский режим в попытках втянуть Грузию в войну против России в виде открытия на Кавказе «второго фронта». Здесь имеется в виду не столько или не только прямые боевые действия против России и вторжение грузинских войск в Южную Осетию и Абхазию, сколько, возможно, согласие на размещение на ее территории западных военных баз, что создало бы дополнительное напряжение в Закавказье и толкало бы Москву к усилению своего военного контингента в регионе. С этой целью, сказал Кобахидзе, Киев шантажирует Бидзину Иванишвили и его семью. Вице-спикер грузинского парламента Гия Вольский заявил, что действия Киева «являются провокацией напряженности и противостоянию», что они направлены «не только по отношению к грузинскому народу и государству Грузия, но и по отношению к б. УССР». В свою очередь председатель комитета по защите прав человека парламента Михаил Сарджвеладзе квалифицировал Арестовича в качестве «абсолютно неадекватного субъекта, заявления которого лишены здравого смысла и содержания».

Алексей Арестович Интернет-представительство Киевского террористического режима

Дело в том, что правительство Грузии никак не назовешь пророссийским. Тбилиси напоминает Западу и Киеву о том, что он поддерживал б. УССР на всех политических площадках. В Совете Европы Грузия голосовала за приостановление членства России, а потом за ее исключение. Голосовала она против Москвы и на Генассамблее ООН. Хотя, к примеру, Армения тогда воздержалась, азербайджанская делегация вообще вышла из зала. Так же повели себя и страны Средней Азии. Из постсоветских государств только Грузия, Молдавия и б. УССР проголосовали «за». Другое дело, что Грузия, как и Венгрия — член НАТО и Евросоюза, Турция и Израиль, не присоединилась к экономическим санкциям против России. Тем не менее жесткое давление оказывается именно на Грузию, даже несмотря на то, что она уже имеет собственный опыт прямого военного и экономического конфликта с Россией. Второй раз наступать на эти грабли в Тбилиси не желают. Но проблема не только в этом. Киев откровенно поддерживает грузинскую оппозицию и вместе с Западом пытается вмешиваться во внутренние дела Грузии с целью дестабилизировать там политическую ситуацию и одновременно разрушить там хрупкую конструкцию российско-грузинских отношений, поскольку видит в ней серьезную угрозу всей своей политике на российском направлении.

Протестующие в Грузии George Melashvili

В целом же в таких суждениях нет особой новизны. Но есть интрига. Запад активизировался в Закавказье и опасается «потерять» Грузию, которая при определенных условия может пойти на развитие более тесного сотрудничества с Москвой. Так, когда Еврокомиссия отказалась предоставлять Грузии статус кандидата в члены ЕС, в Брюсселе с тревогой стали констатировать, что за первые шесть месяцев 2022 года Грузия получила из России порядка 1,2 млрд долларов (сюда входят денежные переводы, доходы от туристов, а также экспорт потребительских товаров). С мая по июнь почти 6400 российских компаний зарегистрировались в Грузии — и это в семь раз больше, чем за весь 2021 год. На долю России приходится 95% грузинского импорта пшеницы и муки, а также 60% экспорта грузинского вина. Более того, власти Грузии предостерегают оппозицию от проявления любых враждебных действий в адрес российских граждан. Со стороны Тбилиси это прагматический подход и нежелание терять российский рынок из-за Киева. Тем более что США и ЕС ничего не предоставляют взамен, кроме приглашения к участию в войне против России.

Как показывают последние социологические замеры, около 70% грузин выступали против введения каких-либо санкций против Москвы, а 77% — против втягивания страны в российско-киевский конфликт. Но это пока только предпосылки перевода наметившегося процесса в русло политического диалога между двумя странами. В Тбилиси ждут завершения кризиса с б. УССР, после чего постсоветское пространство окажется в иных геополитических реалиях. Тогда Грузия и будет принимать важные для себя решения. Пока же она отбивается от атак Киева и стоящего за ним коллективного Запада, пытаясь выжать из этой ситуации максимум плюсов, лавирует между ловушками внешнеполитических угроз.