Оренбург, 23 октября, 2022, 16:18 — ИА Регнум. 26-летний российский центрфорвард Владимир Сычевой с оценкой 8.14 по версии авторитетного портала WhoScored признан лучшим игроком матча 14 тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 «Оренбург» — ЦСКА (2:2).

Fcorenburg.ru ФК «Оренбург»

В матче с «красно-синими» Сычевой отметился двумя забитыми мячами, одним удачным отбором и пятью выигранными верховыми единоборствами. Точность передач футболиста составила 72%.

В текущем сезоне на счету Сычевого 11 забитых мячей в 12 матчах чемпионата России. Футболист занимает первое место в гонке бомбардиров РПЛ.

За «Оренбург» форвард выступает с 1 июля 2021 года после перехода из омского «Иртыша» на правах свободного агента. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 26-летнего игрока в 500 тысяч евро.