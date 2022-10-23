Мехико, 23 октября, 2022, 16:16 — ИА Регнум. Ураган «Рослин» достиг берегов мексиканского штата Наярит, сообщает 23 октября Национальная комиссия по водным ресурсам Conagua.

skeeze Ураган

«Ураган «Рослин» обрушился на берег как ураган третьей категории», — говорится в сообщении комиссии в соцсетях.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 22 октября, тропический шторм «Рослин» у берегов Мексики усилился до четвертой категории.

Читайте также: Тропический шторм около берегов Мексики усилился до урагана