Пятигорск, Ставропольский край, 23 октября, 2022, 16:16 — ИА Регнум. Руководитель Центра знаний «Машук», заместитель генерального директора всероссийского общества «Знание» Антон Сериков в Минеральных водах рассказал корреспонденту ИА REGNUM о первых событиях в «Машуке», коллаборации Центра знаний с проектом «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия — страна возможностей» и других планах на будущее.

АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков

Антон Владимирович, что такое Центр знаний «Машук», и на какую аудиторию спланирована его работа?

Центр знаний «Машук» — это совместный образовательный проект Росмолодежи и российского общества «Знание», это часть трилогии «Таврида» — «Сенеж» — «Машук», где у каждого федерального центра своя задача, у каждого — свое направление. «Таврида арт», и Университет креативных индустрий, который там создается — это про творчество, про креатив, про созидание чего-то нового и молодёжного, «Сенеж» — это мастерская управления, подготовка управленческих кадров для страны и отдельных регионов. А задачи же «Машука» мы определяем фразой «Учим тех, кто учит». И первое, что приходит в голову — центр переподготовки учителей, преподавателей. Но, если смотреть глубже — «Машук» — это проект для трансляторов знаний, ценностей, идеологий и смыслов, которые есть в нашей стране. Это учителя, преподаватели вузов и системы СПО, руководители студсоветов и недавно созданного Российского движения детей и молодежи, лекторы общества «Знание»…. Сейчас мы думаем еще о преподавателях так называемой «пятой четверти», то есть руководителях детских летних оздоровительных лагерей. Потом, очевидно, что знания передают еще и блогеры, представители СМИ, экскурсоводы, создатели образовательных туров. Таким образом, у нас имеется и развивается набор программ для тех, кто транслирует знания и ценности, мы работаем над тем, какие это должны быть знания, как с ними работать, какие инструменты передачи этих знаний эффективны. Мы учим тех, кто учит, тех, кто несет знания, тех, кто рассказывает об этом. То есть мы работаем над «бесшовной» системой воспитательной работы в нашей стране — от школы до корпорации, через СПО, университет, и другие образовательные институции.

И в какой формате Вы учите тех, кто учит?

Формат, в основном, краткосрочный. Это не школа, не вуз, это, скорее, государственный корпоративный университет, в котором собираются представители наших целевых аудиторий на разные программы. Например, только что от нас уехали представители Межнациональных вузовских клубов. Это ребята, которые занимаются организацией межнациональных объединений, трансляцией национальных культур в университетах, они здесь общались, делились знаниями о том, что такое диаспора, община, землячество, как это организовано и как с ними работать.

И они были из всех регионов страны?

Да. «Машук» — это федеральный проект, всероссийский центр, и он принимает на своей площадке представителей всех регионов страны.

А почему для организации Центра знаний был выбран именно Северный Кавказ?

Много лет подряд здесь существовал успешный молодёжный форум «Машук», который посещали ребята из всех регионов страны, и который стал точкой притяжения для активной молодежи. Этот форум посещал президент России Владимир Путин, первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко и другие самые высокие руководители. И было принято решение, что здесь, на месте пионерского лагеря «Машук» будет создан Центр знаний.

Центр знаний «Машук» Центр знаний «Машук»

Этот пионерский лагерь был очень масштабным, видимо? Пионерские лагеря Северного Кавказа обычно были рассчитаны максимум на 200 человек. А здесь очень серьёзное строительство, несколько больших корпусов… Такое впечатление, что здесь был практически Артек…

Не скажу, что это был второй Артек, но в советское время этот лагерь было очень популярен и престижен, чтобы попасть в него, надо было быть образцовым пионером — хорошо учиться, проявлять активность, хорошо себя показать. Это был всесоюзный пионерский лагерь.

Сейчас здесь два больших образовательных корпуса, гостиничный фонд, который позволяет одновременно разместить до 400 человек, две спортивные арены, собственный комбинат питания — это то, что уже готово.

В административном здании будет строиться большая студия Всероссийского общества «Знание», предназначенная для лекций и трансляций, записи видеоуроков. В ней будет самое современное оборудование, и она будет самая большая в стране после московской.

С другой стороны, выше по склону горы, строится большой амфитеатр — открытый лекционный и концертный зал, рассчитанный на полторы тысячи человек. Он будет запущен в следующем году, и на нем будут осуществляться мероприятия форумно-фестивального масштаба.

Центр знаний «Машук» Центр знаний «Машук»

Сколько лет идет работа над Центром?

Сам проект центра был заявлен в 2019 году, тогда же и был заложен «первый камень». А активную работу центр начал 20 августа этого года. Сюда съехались победители различных конкурсов РСВ, представители «Лиги лекторов» — молодая творческая, интеллектуальная элита нашей страны, и мы провели стратегическую сессию по созданию смыслов этого центра. Все замыслы и идеи были представлены высоким гостям, которые здесь находились, и после этого мы провели церемонию открытия. Потом первый заезд мы провели для учителей Донбасса и освобожденных территорий, а теперь уже наших новых субъектов. На сегодняшний день прошло уже четыре образовательных программы, причем самые разные, например, проректоры по воспитательной работе ведущих вузов страны, программа совместно с Росатомом по перезапуску системы преподавания физики в школах России.

Кто формирует учебную программу Центра знаний, его плановую деятельность?

У нас сейчас собирается большой интересный коллектив из ребят с большим опытом работы в различных проектах, мы используем опыт «Сенежа» и «Тавриды», опыт московской школы управления «Сколково», СберУниверситета, региональных корпоративных университетов и ведущих вузов. Мы обсуждаем с ними не только программу, но само устройство Центра знаний, его инфраструктуру. У нас есть такая задумка, чтобы каждый элемент пространства здесь должен нести определенный смысл. Здесь во время открытия мурал, который отображает все эпохи нашей страны от древних времен до будущего.

Центр знаний «Машук» Центр знаний «Машук»

Ваши ближайшие планы?

До конца года должны пройти 15 образовательных программ, которые охватят порядка двух тысяч человек. Мы снова ждем большую группу учителей Донбасса, с которыми будем общаться по теме, как организовывать учебу детей с ограниченными возможностями здоровья. Понятно, что последние годы на Донбассе этому не уделялось должного внимания. Мы поделимся российским опытом, как с ними работать, какие у них есть особенности, как организовываться для них учебное пространство. Будет большой заезд победителей программы «Флагманы образования. Муниципалитеты», с которыми мы проведем программу управления образовательными системами. Победители «Лиги лекторов» будут здесь повышать свою квалификацию, учиться презентовать себя.

И еще, расскажите, пожалуйста, о будущем взаимодействии Центра и программы «Мастера гостеприимства», ведь мы с Вами беседуем в рамках финала направления «Развитие территорий»…

Архитектура этого проекта представляется нам как совместная программа образовательного Центра знаний «Машук» и «Мастеров гостеприимства». Общество «Знание» может выступить образовательным партнером, и смогут представить своих топовых спикеров. Сама же программа будет связана, скорее всего, с образовательным туризмом. Мы будем учить тех, кто создает туры, создает места притяжения, тому, что любое путешествие должно не только развлекать людей, но и развивать. Внимательно относится к объектам культурного наследия, правильно транслировать исторические факты, не передергивать их в пользу горячих, «жареных» историй, которые часто привлекают туристов. Чтобы любой тур был достойным, и развивал его участников, как мы это видим сейчас на примере программы «Больше, чем путешествие».