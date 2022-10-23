Оренбург, 23 октября, 2022, 16:13 — ИА Регнум. 23 октября «Оренбург» сыграл вничью с московским ЦСКА. Матч 14 тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23, проходивший в Оренбурге на стадионе «Газовик», завершился со счетом 2:2.

ФК ЦСКА

Забитыми мячами в составе хозяев отметился 26-летний российский нападающий Владимир Сычевой (18’ Брайан Мансилья, 64’ пенальти). Голы ЦСКА забили Федор Чалов (7’ Милан Гаич) и Ренато Гойкович (20’ автогол). Желтые карточки получили Саша Зделар, Милан Гаич, Ренато Гойкович и Мойзес.

Составы команд:

«Оренбург»: Кеняйкин, Сиваков, Малых, Гойкович, Печенин, Аюпов, Мансилья, Флорентин (Ковалев, 86’), Вера, Марин (Воробьев, 73’), Сычевой.

ЦСКА: Акинфеев, Роча, Зайнутдинов, Набабкин (Обляков, 27’), Гаич, Мойзес, Зделар, Мендес (Яковлев, 86’), Карраскаль (Ермаков, 74’), Медина (Ушаков, 74’), Чалов (Заболотный, 85’).

«Оренбург», набрав 19 очков, укрепился на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА с 26 очками временно остался на третьей позиции.