Пекин, , 16:10 — REGNUM Группа китайских исследователей установила, что вулканическая активность на Луне наблюдалась ещё около 2 млрд лет назад, а не 3 млрд лет назад, как считалось ранее. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Science Advances.

Космический аппарат «Чанъэ-4» doi.org

Учёные из Института геологии и геофизики Китайской академии наук изучили образцы лунного грунта, доставленные на Землю возвращаемой капсулой миссии «Чанъэ-5». Они обнаружили, что в этих пробах содержится значительно больше окиси кальция и диоксида титана, чем в образцах, доставленных за Землю американскими миссиями «Аполлон».

Полёт последней из миссий в рамках программы «Аполлон» состоялся в 1972 году. На основании анализа образцов лунного грунта, собранных этой и предыдущими миссиями, учёные установили, что вулканическая активность на Луне завершилась около 3 млрд лет назад.

Китайские исследователи проанализировали пробы магмы, взятые на той же глубине, что и в образцах с «Аполлонов». Они пришли к выводу, что вулканическая активность на Луне сохранялась на 1 млрд лет дольше.

«Это означает, что лунная мантия медленно на 80 градусов по Цельсию от 3 до 2 миллиардов лет назад… Наше исследование может помочь планетологам лучше понять тепловую и вулканическую эволюцию Луны», — рассказали авторы исследования газете China Daily.

Китайская автоматическая миссия «Чанъэ-5» отправилась к Луне в ноябре 2020 года. В декабре того же года на Землю прибыла возвращаемая капсула миссии со взятыми на Луне образцами. Таким образом, Китай стал третьей страной мира (после СССР и США), получившей пробы лунного грунта.

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