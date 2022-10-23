Херсон, 23 октября, 2022, 16:09 — ИА Регнум. В результате взрыва в Херсоне погиб один человек. Об этом 23 октября сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов сообщает РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

«Произошел теракт, — сказал он. — В результате взрыва самодельного взрывного устройства, привязанного к столбу, погиб один человек».

Ранее ряд СМИ сообщил, что в Херсоне взорвался автомобиль, в котором была взрывчатка.

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