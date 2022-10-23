Москва, 23 октября, 2022, 16:04 — ИА Регнум. 23 октября в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» футбольный клуб «Спартак» в матче 14 тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 сыграет с подмосковными «Химками». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Алексей Колчин ИА REGNUM Шамар Николсон

Стартовые составы команд:

«Спартак»: Александр Селихов, Георгий Джикия, Данил Денисов, Леон Классен, Павел Маслов, Роман Зобнин, Данила Пруцев, Михаил Игнатов, Антон Зиньковский, Шамар Николсон, Александр Соболев.

«Химки»: Виталий Гудиев, Ираклий Чежия, Алексей Никитин, Александр Зуев, Александр Ломовицкий, Аяз Гулиев, Неманья Главчич, Денис Глушаков, Резиан Мирзов, Александр Руденко, Бутта Магомедов.

В последний раз «Химки» и «Спартак» играли между собой 21 мая в матче заключительного 30 тура чемпионата России сезона 2021/22. Тот матч завершился минимальным поражением «красно-белых» со счетом 1:2.