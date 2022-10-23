Донецк, , 16:02 — REGNUM Боевики ВСУ вновь обстреляли город Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 23 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 14:50 — населенный пункт Дзержинск — населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 12 ракет НАР (с применением авиации)», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 23 октября в представительстве ЛНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики обстреляли Широкую Балку и Донецк.