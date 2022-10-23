Санкт-Петербург, , 16:02 — REGNUM В рамках II Всероссийского Форума классных руководителей, прошедшего в Москве, Российское движение школьников и ФГБУ «Росдетцентр» совместно представили работу четырех образовательных площадок, раскрывающих новую философию воспитания детей и молодежи.

Учитель ИА REGNUM

РДШ и ФГБУ «Росдетцентр» выступили партнерами Форума, подготовив для педагогов насыщенную программу.

Центральное место на совместной платформе РДШ и Росдетцентра в рамках Форума заняла Открытая кафедра «Навигация» — площадка-лекторий, на которой выступали ведущие спикеры-практики, неразрывно связанные с обучением и воспитанием подрастающего поколения. Участники Форума обсудили культурные тренды современных подростков, профессиональные конкурсы, наставничество, работу с ребятами, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.

На площадке Центра детских инициатив состоялся обмен опытом и практиками, реализованными победителями всероссийских проектов, активистами Российского движения школьников, а также волонтерскими отрядами. Участники могли познакомиться с игрой «Ситуация Б» по урегулированию конфликтов в школе и семье, эффективными инструментами работы с активами в школах, механизмами организации работы волонтерских отрядов.

На площадке «Орлята России» педагоги-первопроходцы рассказали о личном опыте включения в работу по программе, а также о реализации смен «Содружество Орлят России» в ВДЦ «Орленок». Программа «Орлята России» стартовала в 2021-2022 учебном году в 10 пилотных регионах страны. К концу учебного года в неё включились более 2 тысяч педагогов из 68 регионов России. 60 тысяч ребят под руководством классных руководителей стали первыми «Орлятами». Площадка Форума стала также местом презентации настольной игры «Орлята России», которая включает в себя разносторонние развивающие задания на 108 карточках. В игре собраны коллективные, групповые и индивидуальные задания от советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и специалистов РДШ.

Прямые эфиры с ведущими «Классного радио РДШ» и приглашёнными гостями из сферы воспитания, интерактивы с участниками Форума с вручением памятных подарков, а также специальные ящики, наполненные карточками с заданиями и идеями для публикации в социальных сетях, ждали участников площадки Медиапространство, ставшей местом для креатива, доступного каждому, кто готов создавать и делиться им в социальных сетях.

Директор ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» Александр Кудряшов принял участие в панельной дискуссии Форума «Советник директора по воспитанию: не вместо, а вместе». Участники дискуссии обсудили роль советника директора по воспитанию и работе с детскими общественными объединениями, взаимодействие советников с родительской общественностью, опыт реализации программы развития социальной активности младших школьников «Орлята России». На площадке состоялась презентация гимна Навигаторов детства. Заместитель исполнительного директора РДШ по методической работе Геннадий Кириченков выступил на круглом столе, тема которого была посвящена программе «Орлята России».

«Широкая география и вовлеченность руководства регионов, педагогических коллективов и родителей позволила нам не только сформировать серьёзную методическую базу проекта, но и аккумулировать уникальный региональный педагогический опыт, что ценно с точки зрения идентичности субъектов Российской Федерации. Сегодня созданы все условия для развития института советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и всего педагогического сообщества на основе фундаментальных духовно-нравственных ценностей российского общества. Открытая кафедра «Навигация» — это ещё один вектор развития образовательного пространства, которое дает участникам возможность быть не только зрителями и слушателями, но и соавторами новой парадигмы воспитания в России», — заявил Александр Кудряшов.

Одна из главных панельных дискуссий Форума была посвящена вопросам деятельности созданного в июле 2022 года Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи. Модератором выступил сопредседатель Российского движения школьников Дамир Фаттахов.

Всероссийский форум классных руководителей проводится уже второй раз и объединяет на своей площадке активистов школьного образования и кураторов групп среднего профессионального образования (СПО). В этом году участники Форума обсудили ряд важнейших вопросов, связанных с организацией воспитательной работы при реализации образовательных программ, классным руководством, психологией воспитания и обучения, инклюзивным и семейным образованием, использованием Интернета в работе современного педагога и многое другое.