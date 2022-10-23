Москва, 23 октября 2022, 16:00 — REGNUM Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 325 самолетов, 162 вертолета, 2323 беспилотных летательных аппаратов, 383 зенитных ракетных комплекса, 5997 танков и других боевых бронированных машин, 874 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3517 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6720 единиц специальной военной автомобильной техники. Киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции. В течение суток артиллерией ВСУ выпущено более 30-ти артиллерийских снарядов по восточной окраине города ЭНЕРГОДАР и территории, прилегающей к атомной станции. Удары наносились из подконтрольных ВСУ районов населенных пунктов НИКОПОЛЬ и ЧЕРВОНОГРИГОРОВКА Днепропетровской области. Ответным огнем российских артиллерийских подразделений огневые средства противника подавлены. Жертв и разрушений на станции нет. Радиационная обстановка в норме.