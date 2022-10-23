Кравцов призвал учителей Херсонской области переехать в другие регионы РФ
Москва, 23 октября, 2022, 15:50 — ИА Регнум. С призывом к учителям Херсонской области переехать на левый берег Днепра, в Крым или в Краснодарский край обратился министр просвещения России Сергей Кравцов. Его видеообращение 23 октября приводит пресс-служба Минпросвещения РФ.
«Важно сохранить ваши жизни, важно, чтобы вы смогли продолжить обучать школьников, детей. Важно, чтобы вы переехали на левый берег либо на территорию Крыма, Краснодарского края», — сказал он.
Также Кравцов пообещал, что нахождение переехавших не продлится в течение долгого времени.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что министр обороны России Сергей Шойгу провёл телефонный разговор со своим коллегой из Турции Хулси Акаром, в ходе которого сообщил о возможной ядерной провокации Киева.