Москва, 23 октября, 2022, 15:50 — ИА Регнум. С призывом к учителям Херсонской области переехать на левый берег Днепра, в Крым или в Краснодарский край обратился министр просвещения России Сергей Кравцов. Его видеообращение 23 октября приводит пресс-служба Минпросвещения РФ.

Obrnadzor.gov.ru Сергей Кравцов

«Важно сохранить ваши жизни, важно, чтобы вы смогли продолжить обучать школьников, детей. Важно, чтобы вы переехали на левый берег либо на территорию Крыма, Краснодарского края», — сказал он.

Также Кравцов пообещал, что нахождение переехавших не продлится в течение долгого времени.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что министр обороны России Сергей Шойгу провёл телефонный разговор со своим коллегой из Турции Хулси Акаром, в ходе которого сообщил о возможной ядерной провокации Киева.