Саутгемптон, Великобритания, , 15:48 — REGNUM 23 октября в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэрис» футбольный клуб «Саутгемптон» в матче 13 тура Английской Премьер-лиги 2022/23 примет лондонский «Арсенал». Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.

ФК «Арсенал»

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Робертом Джонсом. Ассистенты главного судьи — Ли Беттс и Йан Хассин. Резервный арбитр — Питер Бенкс.

Стартовые составы команд:

«Саутгемптон»: Гэвин Базуну, Лянко Войнович, Дуйе Чалета-Цар, Ромен Перро, Мохаммед Салису, Джо Арибо, Джеймс Уорд-Прауз, Стюарт Армстронг, Ибраима Диалло, Мохамед Эльюнусси, Адам Армстронг.

«Арсенал»: Эрон Рэмздейл, Бен Уайт, Вильям Салиба, Габриэл, Такэхиро Томиясу, Гранит Джака, Томас Парти, Букайо Сака, Габриел Мартинелли, Мартин Эдегор, Габриэль Жезус.