Москва, , 15:48 — REGNUM В Госдуме обеспокоены вторым по счету падением за короткий отрезок времени военного самолета.

Андрей Гурулёв Пресс-служба правительства Забайкальского края

Следите за развитием событий в трансляции: «Крушение истребителя Су-30 в Иркутске — трансляция»

«Я знаю, что ежедневно десятки испытательных и учебных полётов совершают пилоты на военных самолётах по всей стране. И если система даёт серьёзные сбои на столь коротком временном отрезке, то необходимо её пересмотреть, чтобы избежать такого в будущем», — отметил депутат Госдумы Андрей Гурулёв («Единая Россия») в телеграм-канале.

Падение военного самолёта под Иркутском стало вторым подобным событием всего за шесть дней, 17 октября Су-34 упал на жилой дом в Ейске.

«Достаточно ли ответственные структуры разобрались в причинах после трагедии в Ейске? Предприняли ли все необходимые меры для безопасности полётов, совершаемых над населенными пунктами? Почему за одну неделю на ровном месте мы получаем 2 совершенно ужасных катастрофы? Кто за это несёт ответственность?» — задает парламентарий вопросы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, во время испытательного полета потерпел крушение самолет Су-30. В Минобороны заявили, что самолет выполнял учебно-тренировочный полет и разбился во время набора высоты после взлета.