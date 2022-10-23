Москва, , 15:37 — REGNUM Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о введении экспериментального правового режима на трассе М-11 «Нева» для испытаний беспилотных грузовых автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса РФ.

Трасса М11 Stroygaz.ru

Испытания будут проводиться в рамках инициативы «Беспилотные логистические коридоры». Участие в проекте примут автопроизводители ПАО «КАМАЗ» и НПО «СтарЛайн», перевозчики ООО «Глобалтрак Лоджистик», ПАО «Магнит», Х5 Logistics. Оператор инфраструктуры выступит госкомпания «Автодор».

Директор по развитию ПАО «КАМАЗ» Ирек Гумеров рассказал, что компания уже тестирует беспилотный «КамАЗ» на своём полигоне. Введение экспериментального правового режима позволит перенести дальнейшие испытания на дороги общего пользования. Он добавил, что коммерческие перевозки в рамках этого проекта могут начаться уже весной 2023 года.

Инициатива «Беспилотные логистические коридоры» на трассе между Москвой и Санкт-Петербургом является пилотным проектом. Всего к 2030 году в правительстве рассчитывают сделать доступными для беспилотных автомобилей 19,5 тыс. километров российских дорог общего пользования.