Мелитополь, , 15:24 — REGNUM Председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов уверен, что киевский террористический режим готовит теракт на Каховской ГЭС. Он заявил об этом 21 июня в эфире «Соловьев Live».

Каховская ГЭС Никита Третьяков © ИА REGNUM

«У меня нет сомнений, что они готовят террористический акт в отношении Каховской ГЭС», — сказал он.

Также председатель движения «Мы вместе с Россией» уточнил, что Киев уже включил для этого свой механизм пиара и вбросов на уровне международных площадок.

«Они готовятся к этому теракту, но готовятся не сами по себе, а однозначно по команде англосаксов, и точным подтверждением тому является факт того, что Пентагон смоделировал ситуацию, при которой будет взорвана Каховская дамба и какие последствия эти действия вызовут для региона», — пояснил Рогов.

При этом он указал, что руководство боевиков ВСУ надеется на то, что внимание российских властей при подрыве дамбы будет отвлечено на ликвидацию последствий и они хотя использовать это для попытки наступления.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ сообщили, что средствами противовоздушной обороны (ПВО) России за сутки сбиты 15 беспилотных летательных аппаратов ВСУ.