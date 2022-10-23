Москва, , 15:23 — REGNUM Киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской АЭС. Об этом 23 октября сообщили в Минобороны России.

Энергодар Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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«В течение суток артиллерией ВСУ выпущено более 30 артиллерийских снарядов по восточной окраине Энергодара и территории, прилегающей к АЭС. Удары наносились из подконтрольных ВСУ районов населенных пунктов Никополь и Червоногригоровка Днепропетровской области», — отмечается в сообщении.

Ответным огнем российских артиллерийских подразделений огневые средства ВСУ подавлены.

Жертв и разрушений на станции нет. Радиационная обстановка в норме.