Москва, , 15:20 — REGNUM С начала проведения спецоперации на территории б. УССР уничтожены 325 самолетов и 162 вертолета ВСУ. Об этом 23 октября сообщили в Минобороны России.

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«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 325 самолетов, 162 вертолета, 2323 беспилотных летательных аппаратов, 383 зенитных ракетных комплекса, 5997 танков и других боевых бронированных машин, 874 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3517 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6720 единиц специальной военной автомобильной техники», — отмечается в сообщении.

Средствами противовоздушной обороны (ПВО) России за сутки сбиты 15 беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

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