Москва, , 15:18 — REGNUM Средствами противовоздушной обороны (ПВО) России за сутки сбиты 15 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом 23 октября сообщили в Минобороны России.

РСЗО HIMARS Pentagon.mil

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«Средствами противовоздушной обороны (ПВО) России за сутки сбиты 15 беспилотных летательных аппаратов ВСУ в районах населенных пунктов Старица, Ищенка, Борозенское, Токаревка Херсонской области, Любимовка Запорожской области, Старомайорское, Егоровка, Благовещенка ДНР, Верхняя Дуванка, Куземовка и Оборотновка ЛНР», — отмечается в сообщении.

Кроме того, в воздухе уничтожено шесть снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS и одна противорадиолокационная ракета HARM в районах населенных пунктов Каховка Херсонской области и Сватово ЛНР.

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