Москва, , 15:15 — REGNUM В районе населенного пункта Алексеевка Днепропетровской области уничтожено нефтехранилище с дизельным топливом для военной техники ВСУ. Об этом 23 октября сообщили в Минобороны России.

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«В районе населенного пункта Смела Черкасской области уничтожен склад горючего, на котором хранилось более 100 тысяч тонн авиационного топлива для ВСУ», — отмечается в сообщении.

Кроме того, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии ВС РФ поражен пункт управления ВСУ в районе населенного пункта Новотаврическое Запорожской области, подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Новая Каменка, Пятихатки и Новая Калуга Херсонской области, Новоукраинка, Ямполь, Кировск ДНР и Изюмское Харьковской области, а также 67 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 167 районах.

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