Москва, , 15:13 — REGNUM Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии ВС РФ поражен пункт управления ВСУ в районе населенного пункта Новотаврическое Запорожской области, подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Новая Каменка, Пятихатки и Новая Калуга Херсонской области, Новоукраинка, Ямполь, Кировск Донецкой Народной Республики и Изюмское Харьковской области, а также 67 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 167-ми районах. Об этом 23 октября сообщили в Минобороны России.

Следите за развитием событий в трансляции: «Удары возмездия и военное положение: спецоперация ВС РФ – все новости»

«Уничтожено пять складов боеприпасов ВСУ в районах населенных пунктов Купянск-Узловой и Двуречная Харьковской области, Трифоновка Херсонской области, Торское Донецкой Народной Республики и города Николаев», — отмечается в сообщении.