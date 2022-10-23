Луганск, , 15:10 — REGNUM В результате произведенного киевскими боевиками в ночь на 23 октября обстрела Новоайдара в Луганской Народной Республике (ЛНР) из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS повреждены три жилых дома. Об этом 23 октября сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

РСЗО HIMARS pentagon.mil

«В результате обстрела н. п. Новоайдар с применением американской РСЗО M142 HIMARS (всего противником выпущено шесть ракет типа M31 GMLRS) повреждено три жилых дома», — говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что также была повреждена линия электропередач и разрушено здание городского отделения налоговой инспекции.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ сообщили, что на купянском направлении ВСУ предпринимали попытки силами до двух мотопехотных рот атаковать позиции российских войск в направлении населенных пунктов Куземовка Луганской народной республики и Берестовое Харьковской области.