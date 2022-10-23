Москва, 23 октября 2022, 15:10 — REGNUM На николаево-криворожском направлении ВСУ безуспешно пытались атаковать усиленным мотопехотным батальоном позиции войск РФ в направлениях населенных пунктов Брускинское, Пятихатки, Кошара, Суханово, Ищенка Херсонской области. Об этом 23 октября сообщили в Минобороны России.
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«Все атаки российскими войсками отражены», — отмечается в сообщении.
Противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено свыше 90 военнослужащих ВСУ, три танка, восемь боевых бронированных машин.
На южно-донецком направлении ВСУ атаковали позиции российских войск силами двух ротных тактических групп, усиленных танками, в направлениях населенных пунктов Новомихайловка, Никольское и Славное Донецкой народной республики.
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