Москва, 23 октября, 2022, 15:10 — ИА Регнум. На николаево-криворожском направлении ВСУ безуспешно пытались атаковать усиленным мотопехотным батальоном позиции войск РФ в направлениях населенных пунктов Брускинское, Пятихатки, Кошара, Суханово, Ищенка Херсонской области. Об этом 23 октября сообщили в Минобороны России.

U.S. Army Europe Images ВСУ

Следите за развитием событий в трансляции: «Удары возмездия и военное положение: спецоперация ВС РФ — все новости»

«Все атаки российскими войсками отражены», — отмечается в сообщении.

Противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено свыше 90 военнослужащих ВСУ, три танка, восемь боевых бронированных машин.

На южно-донецком направлении ВСУ атаковали позиции российских войск силами двух ротных тактических групп, усиленных танками, в направлениях населенных пунктов Новомихайловка, Никольское и Славное Донецкой Народной Республики.