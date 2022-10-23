Иркутск, , 15:10 — REGNUM В Иркутске подготовлен пункт временного размещения для жителей дома, пострадавшего в результате крушения истребителя Су-30. Об этом рассказал мэр города Руслан Болотов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Заседание КЧС на месте крушение Су-30. Иркутск Телеграм-канал Руслана Болотова

«Вместе с губернатором Игорем Кобзевым находимся на месте. Идёт заседание КЧС, проводим оценку ситуации. Пожарные ликвидировали открытое горение», — добавил он.

Напомним, военный самолёт упал на двухквартирный жилой дом сегодня вечером, 23 октября. В здании никого не было, поэтому никто из жильцов не пострадал. Погибли оба пилота истребителя.

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