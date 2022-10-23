Москва, , 15:07 — REGNUM На южно-донецком направлении ВСУ атаковали позиции российских войск силами двух ротных тактических групп, усиленных танками, в направлениях населенных пунктов Новомихайловка, Никольское и Славное Донецкой народной республики. Об этом 23 октября сообщили в Минобороны России.

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«Огнем артиллерии подразделения противника были остановлены и рассеяны», — отмечается в сообщении.

Уничтожено более 40 военнослужащих ВСУ, семь боевых бронированных машин и четыре автомобиля.

На красно-лиманском направлении ВСУ осуществили попытку прорыва усиленным мотопехотным батальоном обороны российских войск в районе населенного пункта Новосадовое Донецкой народной республики и Торского лесничества.

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