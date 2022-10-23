Москва, 23 октября, 2022, 15:07 — ИА Регнум. На южно-донецком направлении ВСУ атаковали позиции российских войск силами двух ротных тактических групп, усиленных танками, в направлениях населенных пунктов Новомихайловка, Никольское и Славное Донецкой Народной Республики. Об этом 23 октября сообщили в Минобороны России.

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«Огнем артиллерии подразделения противника были остановлены и рассеяны», — отмечается в сообщении.

Уничтожено более 40 военнослужащих ВСУ, семь боевых бронированных машин и четыре автомобиля.

На краснолиманском направлении ВСУ осуществили попытку прорыва усиленным мотопехотным батальоном обороны российских войск в районе населенного пункта Новосадовое Донецкой Народной Республики и Торского лесничества.