Москва, , 15:05 — REGNUM На красно-лиманском направлении ВСУ осуществили попытку прорыва усиленным мотопехотным батальоном обороны российских войск в районе населенного пункта Новосадовое Донецкой народной республики и Торского лесничества. Об этом 23 октября сообщили в Минобороны России.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ударами российской авиации и сосредоточенным огнем российской артиллерии с заранее подготовленных рубежей подразделениям ВСУ нанесено огневое поражение», — отмечается в сообщении.

Уничтожено около 70 военнослужащих ВСУ, три боевые машины пехоты, семь бронетранспортеров и три пикапа.

На купянском направлении ВСУ предпринимали попытки силами до двух мотопехотных рот атаковать позиции российских войск в направлении населенных пунктов Куземовка Луганской народной республики и Берестовое Харьковской области.

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